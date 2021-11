Der Berliner Virologe Drosten hält es für falsch, vor dem Hintergrund steigender Corona-Neuinfektionen von einer "Pandemie der Ungeimpften" zu sprechen.

Alle trügen dazu bei, auch die Geimpften, wenn auch etwas weniger, sagte der Leiter der Virologie an der Charité. Die Delta-Variante habe leider die Eigenschaft, sich trotz Impfung zu verbreiten. Zudem würde bei vollständig Geimpften der Verbreitungsschutz schon nach zwei, drei Monaten sinken. Aktuell könne möglicherweise noch eine mit großem Elan durchgeführte Auffrischungskampagne beim Eindämmen der Pandemie helfen. Am besten wäre es aber, neben dem sogenannten Boostern auch die Impflücke zu schließen, so Drosten.



Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP wollen morgen mit Experten darüber beraten, wie das Impftempo erhöht werden kann.

