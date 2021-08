EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert von den USA eine Aufhebung der weitreichenden Corona- Einreiseverbote für Menschen aus Europa.

Für Einreisende in beide Richtungen müssten vergleichbare Regeln gelten, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die epidemiologische Lage in den USA und in der EU sei heute sehr ähnlich. Die Europäische Union hatte die Vereinigten Staaten bereits im Juni auf die Liste derjenigen Staaten gesetzt, für die im Normalfall keine strengen Einreisebeschränkungen mehr gelten sollen. Andersherum ist allerdings weiterhin ein weitreichendes US-Einreiseverbot für Personen aus der EU in Kraft.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 03.08.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 01.08.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand 22.07.)



+ Forschungsstand: Wie schwer erkranken Kinder an Covid-19? (Stand 31.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 31.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.