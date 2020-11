Die Bundeswehr ist mittlerweile in rund 80 Prozent aller deutschen Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten aktiv.

Das teilten die Streitkräfte am Nachmittag mit. Im Rahmen der Amtshilfe verrichteten derzeit rund 4.400 Soldaten in fast 300 Gesundheitsämtern in allen Bundesländern Dienst. Die Tendenz sei steigend. Schwerpunkte der Unterstützung seien Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.