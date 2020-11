Wegen der Quarantäne-Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie fallen in drei von zehn Handwerksbetrieben Beschäftigte aus.

Das geht aus einer Befragung unter fast 2,000 Unternehmen hervor, die der Zentralverband des deutschen Handwerks gemacht hat. Gründe seien Erkrankungen, Quarantäne oder weil Angehörige oder Kinder betreut werden müssten. Verbandspräsident Wollseifer sagte dem Deutschlandfunk, besonders betroffen seien Dienstleistungsbetriebe wie etwa Frisörsalons – hier arbeiteten überwiegend Frauen, die derzeit wieder stärker von Quarantänemaßnahmen in Schulen und Kitas betroffen seien. Die Corona-Pandemie hinterlasse auch Spuren in den Auftragsbüchern, so Wollseifer. Etwa 40 Prozent der Betriebe hätten in den vergangen vier Wochen weniger Aufträge erhalten – der Umsatzausfall liege bei 36 Prozent. Besonders betroffen seien etwa Bäckereien und Fleischereien.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.