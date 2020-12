In England werden von heute an Corona-Impfungen in Hausarztpraxen im ganzen Land verabreicht.

Das teilte der Nationale Gesundheitsdienst mit. Danach werden an 100 Standorten im Land alte Menschen sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen mit dem Präparat von Biontech und Pfizer geimpft. Zunächst sei der Stoff wegen der komplizierten Lagerung bei etwa minus 70 Grad lediglich in Krankenhäusern verabreicht worden. Weiter hieß es, auch in den anderen Landesteilen des Vereinigten Königreichs, nämlich Schottland, Wales und Nordirland, seien noch in dieser Woche Impfungen von Pflegeheimbewohnern geplant.

