Auch im Ausland ist am Abend die Zahl der Infizierten und der Todesfälle gestiegen.

In Italien starben drei weitere Menschen an der Covid 19 genannten neuen Lungenkrankheit. Alle drei Todesfälle ereigneten sich nach Angaben der Behörden im Risikogebiet in Norditalien. Insgesamt sind es in dem Land nun 17 Tote. Wie der italienische Zivilschutz mitteilte, erhöhte sich zudem die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen auf 650. Das sind rund 250 mehr als am Tag davor.