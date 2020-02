Die USA haben sich bereiterklärt, China und anderen vom Coronavirus betroffenen Staaten 100 Millionen Dollar für die Bekämpfung des Erregers zur Verfügung zu stellen.

Außenminister Pompeo erklärte, das Geld werde teils direkt und teils über internationale Organisationen gezahlt. Dazu kämen mehrere hundert Millionen Dollar an Spenden aus der amerikanischen Wirtschaft. Die Weltgesundheitsorganisation hatte gestern an die internationale Gemeinschaft appellliert, 675 Millionen Dollar bereitzustellen.



In Bayern wurde eine weitere Infektion mit dem Virus nachgewiesen. Es ist der 14. Fall in Deutschland. In China gibt es bislang nach offiziellen Angaben rund 31.000 Infektionen. 636 Menschen sind demnach an der Lungenkrankheit gestorben, die durch das Virus ausgelöst wird.