Die Weltgesundheitsorganisation - WHO - warnt vor einem Engpass an Schutzkleidung als Folge der Corona-Epidemie.

Es würden Tests, Masken, Handschuhe, Atemschutz und Kittel in alle Regionen der Welt geschickt, sagte Generalsekretär Ghebreyesus in Genf. Dennoch sehe die Welt einem chronischen Mangel an persönlicher Schutzausrüstung entgegen. Ghebreyesus betonte auch Fortschritte der vergangenen Tage. So seien mehrere Länder dem Appell gefolgt, ebenfalls ihre Daten zum neuartigen Coronavirus mit der WHO zu teilen. In der kommenden Woche findet an deren Hauptsitz in Genf ein internationales Expertenforum statt, bei dem es vor allem um eine gemeinsame Prioritätensetzung zur Erforschung des neuartigen Virus gehen soll.



Die Zahl der bestätigten Infektionen in China liegt derzeit nach offiziellen Angaben bei rund 31.000; 636 Menschen sind gestorben.