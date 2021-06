Zur Behandlung von Corona-Erkrankungen setzt die EU-Kommission auf die Zulassung von zunächst fünf Medikamenten.

Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, hat sie aus vielen Vorschlägen die ihrer Ansicht nach fünf vielversprechendsten Präparate ausgewählt. Diese seien bereits weit in der Entwicklung, so dass einige im Oktober zugelassen werden könnten, hieß es. Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde liefen derzeit entsprechende Verfahren. Vier der Mittel enthalten demnach sogenannte monoklonale Antikörper. Das fünfte Medikament reduziert die Aktivität des Immunsystems und soll auf die Behandlung von Corona-Patienten ausgeweitet werden. In den kommenden Monaten sollen weitere Anwärter geprüft werden, so dass letztendlich zehn Mittel zur Verfügung stehen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.