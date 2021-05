Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Buyx, fordert verstärkte Anstrengungen, um Bewohner ärmerer Stadtviertel gegen Corona zu impfen.

Sinnvoll seien etwa mobile Dienste oder Impfungen in Gemeindezentren, um mehr Menschen zu erreichen, sagte Buyx den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man müsse "die sozio-demografischen Unterschiede beim Impfen unbedingt berücksichtigen". Es sei ein Problem, das mit Faktoren wie Sprache, Bildung, Vertrauen sowie mit kulturellen Unterschieden zu tun habe, fügte die Ethikrat-Vorsitzende hinzu.



Der Berliner Virologe Drosten wies im ZDF auf offene Fragen im Zusammenhang mit Impfungen von Kindern hin. Entsprechende Studien seien kompliziert und dauerten, sagte der Direktor der Virologie an der Charité. Er sei sich nicht so sicher, ob man so schnell kleinere Kinder impfen könne.

