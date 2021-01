Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten am Abend über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Während in einigen Ländern wie Deutschland derzeit die Zahl der Neuinfektionen sinkt, steigt sie etwa in Osteuropa wieder. In Portugal und Spanien breiten sich zudem offenbar Virus-Mutationen sehr schnell aus.

Griechenland und Spanien haben vor dem Treffen einen Impfpass und Einreiseerleichterungen für geimpfte Personen vorgeschlagen. Das verlangt auch die Reisebranche. Der belgische Ministerpräsident De Croo forderte dagegen, dass touristische Reisen in der EU ganz untersagt werden sollen. Bundeskanzlerin Merkel warnte angesichts der Virus-Mutationen, dass Deutschland Grenzkontrollen einführen müsse, wenn Nachbarstaaten nicht entschieden gegen die Ausbreitung des Virus vorgingen. Deutschland suche einen kooperativen Ansatz, schließe Kontrollen als Ultima ratio aber nicht aus, sagte Merkel.

