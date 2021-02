Nach dem Wirtschaftseinbruch bedingt durch die Corona-Pandemie erwartet die EU-Kommission im Frühjahr wieder ein Wachstum.

Wie aus der heute veröffentlichen Konjunkturprognose hervorgeht, rechnet man in diesem Jahr in der Eurozone mit einer Wirtschaftsleistung um 3,8 Prozent. 2022 geht die Kommission für alle EU-Länder von 3,9 Prozent Wachstum aus. Mit solidem Wachstum in der zweiten Jahreshälfte werde die EU beginnen, die Krise zu überwinden, sagte Kommissionsvizepräsident Dombrovskis.



Die Brüsseler Behörde begründet ihre Zuversicht vor allem mit dem Start der Impfprogramme. Positiv wird zudem der Abschluss des Brexit-Handelsabkommens und der millionenschwere Corona-Aufbaufonds gewertet.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.