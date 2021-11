Die EU-Kommission hat die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, Vorkehrungen für eine weitere Verschärfung der Corona-Pandemie zu treffen.

Gesundheitskommissarin Kyriakides sagte der Zeitung "Die Welt", die Situation sei wegen der ansteigenden Fallzahlen fragil. Deshalb müsse es stärkere Maßnahmen zur Eindämmung des Virusgeschehens geben. Kyriakides forderte auch die Bürger zu erhöhter Wachsamkeit auf. Es sei nicht an der Zeit, nachlässig zu werden und die Masken wegzuwerfen.



In Deutschland hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen den fünften Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt sie nun bei 263,7. Gestern wurde der Wert mit 249,1 angegeben. Die Gesundheitsämter meldeten demnach binnen 24 Stunden 48.640 Neuinfektionen. Das sind etwas weniger als gestern, aber rund 11.500 mehr als vor einer Woche.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 12.11.)



+ 3G am Arbeitsplatz: Das planen die Ampel-Parteien (Stand: 9.11.)



+ Corona-Maßnahmen: Wie andere Staaten die Pandemie bekämpfen (Stand: 10.11.)



+ Entwicklungen: Warum es trotz Impfungen zur vierten Corona-Welle gekommen ist (Stand 2.11.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 5.11.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 7.11.)



+ Kurz erklärt: Die derzeit gängigsten Abkürzungen in der Corona-Pandemie (Stand: 9.11.)

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.