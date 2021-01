In mehreren europäischen Ländern werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlängert oder verschärft.

So wurde in Portugal nach einer Lockerung während der Weihnachtsfeiertage wieder ein strikter Lockdown für mindestens einen Monat verhängt. Die Maßnahmen sehen unter anderem vor, dass die Menschen zuhause bleiben müssen, nach Möglichkeit auch zum Arbeiten. In Italien soll der Corona-Notstand bis Ende April verlängert werden. Die Bewegungsfreiheit zwischen den Provinzen wird eingeschränkt.



In der Schweiz bleiben Restaurants sowie Kultur- und Freizeitstätten bis Ende Februar geschlossen. Ab kommenden Montag wird zudem das Arbeiten im Homeoffice verpflichtend. Auch Geschäfte, die keine Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, müssen schließen. In den Niederlanden wurde der Lockdown bis zum 9. Februar verlängert. Auch Dänemark steht vor einer Verlängerung der Beschränkungen um drei Wochen, wie einheimische Medien berichten.

