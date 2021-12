Wie wird das Weihnachtsfest 2021? Nicht wie in Vor-Corona-Zeiten, das ist klar. Vieles andere ist noch offen. (imago images / Jens Schicke)

Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen fordert angesichts der Empfehlungen zügiges Handeln. Bund und Ländern sollten darüber noch vor Weihnachten beraten und das Notwendige konsequent zur Umsetzung bringen, sagte Dahmen dem Onlineportal t-online. Die Lage sei sehr ernst. Das zeigten nicht nur neuere Daten aus den europäischen Nachbarstaaten, sondern offenbar auch die Analysen der Expertinnen und Experten.

"Massiver Personalausfall"

Zuvor hatte Dahmen im "Handelsblatt" vor einem massiven Personalausfall in Bereichen der kritischen Infrastrukturen wegen Infektionen mit Omikron gewarnt. Diese Gefahr sehe er nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, sondern beispielsweise auch bei der Feuerwehr, Polizei, in Apotheken und dem Lebensmittelhandel.

Auch der SPD-Minister Lauterbach unterstrich im ARD-Fernsehen noch einmal seine Sorge vor einer fünften Welle wegen der Omikron-Variante. Zentrale Botschaft hier sei, dass man mit der Booster-Kampagne diejenigen schütze, die sonst besonders gefährdet wären. Darüber hinaus will er "die Menschen aufklären, was über die Feiertage möglich ist und was nicht".

Wüst: Brauchen "gemeinsamen Fahrplan"

Der nordrhein-westfälischen Ministerpräsident Wüst forderte, Bund und Länder müssten noch vor Weihnachten einen gemeinsamen Fahrplan vereinbaren. Man nehme die Corona-Entwicklungen bei den europäischen Nachbarländern aufmerksam wahr und die aktuellen Hinweise aus der Wissenschaft ausgesprochen ernst, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Politik müsse den Bürgern ehrlich sagen, dass Einschränkungen im Alltag auch im neuen Jahr zwingend notwendig sein werden. "Ich bin sicher, viele Menschen rechnen auch damit", betonte Wüst.

Günther: Instrumente reichen aus

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sei sehr alarmiert über das, was er mit Blick auf Omikron höre. Auch er geht davon aus, dass noch vor Weihnachten eine Bund-Länder-Schalte nötig sein könnte.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hingegen sieht keinen Bedarf für weitere Beschlüsse. Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", die Instrumente, die den Ländern mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz in die Hände gegeben wurden, reichten aus.

Krankenhäuser warnen vor Eskalation

Ein genereller bundesweiter Lockdown wäre aufgrund des Auslaufens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite derzeit nicht möglich. Unionsfraktionsvize Müller machte in den Funke-Medien aber deutlich, dass CDU und CSU jederzeit zur Verfügung stünden, um weitere gesetzliche Maßnahme zu ergreifen. Er rechnet "im schlimmsten Fall" mit bis zu 700.000 Neuinfektionen pro Tag. Deswegen dürfe es keine Denkverbote geben.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnte vor einer Eskalation in Kliniken. DKG-Vorstandsvorsitzende Gaß sagte der "Rheinischen Post", wenn sich die Prognosen bezüglich der erhöhten Ansteckungsgefahr durch Omikron bewahrheiteten, drohe eine Lage, die über alles hinausgehe, was man bisher erlebt habe.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.