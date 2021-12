Alle Maßnahmen wie etwa die Reduktion von Kontakten, das Tragen von Masken oder das Einhalten der Hygieneregeln müssten deshalb aufrechterhalten oder sogar intensiviert werden, heißt es im Wochenbericht des RKI . Die Zahl der gemeldeten neuen Corona-Fälle sei zwar zwischem dem 6. und 12. Dezember um 13 Prozent gesunken im Vergleich zur Vorwoche. Dennoch verzeichne man hohe Fallzahlen. Einen Zuwachs registrierte das RKI bei den nachgewiesenen Infektionen mit der Omikron-Variante. So seien bis zum 14. Dezember 112 Fälle bestätigt worden, bei 213 weiteren bestehe der Verdacht. Bezogen auf die Gesamtzahl der Infektionen spiele die Variante in Deutschland noch kaum eine Rolle, so das Robert Koch-Institut.