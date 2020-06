Die EU-Kommission hat sich angesichts der Corona-Pandemie besorgt gezeigt über den wachsenden Widerstand von Impfgegnern in Deutschland.

Vizepräsidentin Jourova sagte in Brüssel, das Thema Impfung scheine das nächste "Schlachtfeld" von Verbreitern von Falschinformationen zu werden. Als Beleg zitierte sie eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Kantar. In der repräsentativen Umfrage gaben Ende Mai 67 Prozent der Befragten an, sie würden "sicher" oder "wahrscheinlich" ein Impfangebot gegen das Coronavirus annehmen. Niedriger lag die Impfbereitschaft nur in Frankreich - mit 58 Prozent.

"Desinformation kann töten"

Radikale Impfgegner behaupten zum Beispiel, dass die Corona-Pandemie aufgebauscht werde, um dadurch einen allgemeinen Impfzwang durchzusetzen und so die Grundrechte auszuhebeln. In Zeiten der Corona-Pandemie könne Desinformation töten, betonte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Die EU-Kommission habe deshalb die Pflicht, Bürger auf falsche Informationen aufmerksam zu machen und verantwortliche Akteure zu enttarnen.



Die Brüsseler Behörde rief Internetunternehmen dazu auf, mehr gegen Falschinformationen im Netz zu unternehmen. Sie hätten während der Corona-Pandemie zwar schon einiges getan, lobte Vizepräsidentin Jourova. So habe Facebook weltweit rund zwei Milliarden Mal Nutzer auf Informationsseiten der Weltgesundheitsorganisation und anderer öffentlicher Stellen weitergeleitet. Jetzt müssten die Internetkonzerne aber auch Beweise liefern, dass die Maßnahmen funktionierten, verlangte Jourova. Die EU-Kommissarin regte monatliche Berichte mit detaillierten Informationen an.



Die EU-Kommission versucht seit Jahren, gegen Falschinformationen im Internet vorzugehen. 2018 unterzeichneten mehrere Plattformbetreiber wie Facebook, Google, Twitter und Mozilla einen freiwilligen Verhaltenskodex.