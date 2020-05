In einem offenen Brief fordern Ärzte und Virologen aus der ganzen Welt Unternehmen wie Facebook und Twitter auf, stärker gegen Falschnachrichten vorzugehen.

Zu den Unterzeichnern gehören auch der Berliner Virologe Christian Drosten und seine Braunschweiger Kollegin Melanie Brinkmann. In dem Brief heißt es, man habe es derzeit nicht nur mit der Covid-19-Pandemie zu tun, sondern auch mit einer weltweiten "Infodemie", also Fehlinformationen, die Menschenleben gefährdeten. Manche davon verbreiteten sich schneller als das Virus selbst. Als Beispiele genannt werden Berichte, die behaupten, dass Kokain ein Heilmittel sei oder dass wahlweise China oder die USA Covid-19 als Waffe entwickelt hätten. Aber auch jenseits der Coronavirus-Pandemie weisen die Mediziner auf nach ihren Worten gefährliche Falschnachrichten hin. Auf Facebook sei ein Beitrag, laut dem das Ingwer-Gewürz 10.000-mal effektiver bei der Krebsbekämpfung sei als eine Chemotherapie, fast 30.000-mal gelikt, geteilt und kommentiert worden.



Die Wissenschaftler fordern von den Technologieunternehmen, Richtigstellungen zu Gesundheits-Fehlinformationen zu veröffentlichen. Außerdem müssten die Plattformen ihre Algorithmen "entgiften". Diese Auswahlkriterien für die Anzeige von Internet-Inhalten konzentrierten sich derzeit mehr darauf, die Nutzer online zu halten, als ihre Gesundheit zu schützen.



Facebook hat erst vor kurzem angekündigt, allgemeine Warnhinweise zu Fake News anzuzeigen. Doch das reicht Kritikern nicht aus. Mehr dazu bei den Kollegen der Sendung @mediasres.



Der von der Nichtregierungsorganisation Avaaz veröffentlichte offene Brief erschien in einer ganzseitigen Anzeige der New York Times.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Behandlungsmöglichkeiten: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Ansteckungsgefahr: Was bringt die Schließung von Kitas und Schulen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Diagnose: Wer auf das Coronavirus getestet werden kann

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Besondere Risiken: Wie sich die Coronakrise auf Krebspatienten auswirkt

Urlaub, Sport und Freizeit

+ Reisen: Wie ist der Stand bei den Gutscheinlösungen für die Reisebranche?

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.