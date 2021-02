Bei Grenzkontrollen an den Übergängen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol wurden dieser Woche einem Zeitungsbericht zufolge fast 16.000 Menschen zurückgewiesen.

Mehr als 4.500 Personen hätten keinen negativen Corona-Test gehabt, schreibt die "Bild am Sonntag" weiter. In anderen Fällen seien die Abgewiesenen ohne digitale Reiseanmeldung unterwegs gewesen oder hätten nicht zu den Ausnahmen für eine Einreise nach Deutschland gehört. Diese gelten etwa für Ärzte oder Pflegepersonal.



Die Bundesregierung hatte Tschechien, die Slowakei und weite Teile Tirols zu sogenannten Virusvarianten-Gebieten erklärt. Seit vergangenem Sonntag dürfen von dort aus nur noch Bundesbürger sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.