FDP-Chef Lindner hat erneut eine Debatte darüber gefordert, ob die angestrebten Lockerungen des öffentlichen Lebens tatsächlich erst beim Unterschreiten des Inzidenzwerts 35 umgesetzt werden können.

Die alleinige Orientierung an den Zahlen 35 oder 50 werde dem Pandemiegeschehen nicht gerecht, sagte er dem "Spiegel". Je mehr Tests zur Verfügung stünden und je mehr Menschen mit hohem Risiko einer schweren Erkrankung geimpft seien, desto weniger sagten diese Zahlen alleine etwas aus. Um Maßnahmen verhältnismäßig zu gestalten, müssten auch andere Messgrößen betrachtet werden. Wichtig sei zum Beispiel zu wissen, welche Altersgruppen sich infizierten, wie die Auslastung der Intensivstationen sei und wie tatsächlich die Nachverfolgung von Infektionsketten gelinge. Das Raster der Inzidenzen von 35 und 50 sei dafür zu grob. Ähnlich äußerten sich einem Medienbericht zufolge Berlins Amtsärzte in einem gemeinsamen Brief. Zuletzt waren die kritischen Stimmen hinsichtlich der Inzidenzwerte generell lauter geworden. Zugleich gibt es verstärkt Mahnungen, die auf die Gefahren der Mutationen und einer Dritten Corona-Welle hinweisen. Der Soziologe Armin Nassehi sprach im Deutschlandfunk von einer Paradoxie, die es zu überwinden gelte.



Bund und Länder hatten kürzlich einen Inzidenzwert von unter 35 als Grenze für breitere Lockerungen des öffentlichen Lebens hervorgehoben. Aktuell liegt der Wert bei 61. Die Zahl war in den vergangenen Tagen wieder wieder leicht angestiegen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.