EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat eine schnelle Umsetzung des beim Sondergipfel der Europäischen Union beschlossenen Corona-Finanzpakets gefordert.

Sie wolle den Bürgerinnen und Bürgern den Beweis liefern, dass Europa aus dieser Krise gestärkt herauskomme, sagte von der Leyen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Europäische Parlament hatte zuletzt deutliche Nachbesserungen an den Beschlüssen des EU-Gipfels verlangt - etwa den Verzicht auf geplante Kürzungen bei Forschung, Klimaschutz oder dem Studentenförderprogramm Erasmus. Die Abgeordneten wollen auch eine klarere Regelung, dass EU-Geld bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit künftig gekürzt werden kann.



Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer hatten sich am Dienstag auf einen Corona-Fonds in Höhe von 750 Milliarden Euro geeinigt. Der EU-Haushalt soll rund 1,1 Billionen Euro umfassen. Das Europäische Parlament will darüber im September abstimmen.