Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat angesichts der Corona-Pandemie die Anschaffung von Luftfiltern für alle Klassenräume in Deutschland gefordert.

So könne man die Schulen krisenfest machen und nach den Sommerferien wieder regelmäßigen Präsenzunterricht ermöglichen, sagte Gewerkschaftschefin Finnern der "Rheinischen Post". Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, rief dazu auf, noch in den Ferien die Infektionsschutzmaßnahmen für Schulen und Kindertagesstätten vorzubereiten. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, verwies darauf, dass man im letzten Sommer im Hinblick auf die erhoffte Normalität eines vollständigen Präsenzunterrichts nicht genug für einen ausreichenden Hygieneschutz an den Schulen getan habe.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.