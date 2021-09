Die Flughäfen Frankfurt am Main und London Heathrow haben im Monat August das höchste Passagier-Aufkommen seit Beginn der Corona-Krise verzeichnet.

Fraport zählte ein Plus von 123 Prozent im Vergleich zum August 2020. Insgesamt knapp 3,4 Millionen Gäste wurden registriert. In Heathrow stieg die Passagierzahl zum Vormonat um 48 Prozent.



Von den Zahlen aus der Vor-Coronazeiten liegen die beiden großen europäischen Luftfahrt-Drehkreuze aber immer noch weit entfernt. Frankfurt verzeichnete ein Minus von 51 Prozent im Vergleich zum August 2019. Heathrow liegt nach eigenen Angaben sogar um 71 Prozent darunter. Vor zwei Jahren sei man noch der verkehrsreichste Flughafen Europas gewesen, hieß es in London. Inzwischen sei man auf Platz 10 abgerutscht.

