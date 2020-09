Die Frankfurter Buchmesse wird wegen der Corona-Pandemie vorwiegend digital stattfinden.

Der Direktor der Buchmesse, Boos, sagte bei der Vorstellung des Konzepts in Frankfurt, ein normaler Ablauf der Veranstaltung sei aufgrund der Reisebeschränkungen in diesem Jahr nicht möglich. Mehr als 2800 Aussteller aus rund 90 Ländern hätten sich bereits für die digitale Teilnahme angemeldet. Nach Angaben von Boos soll es zudem rund 60 Veranstaltungen und Lesungen in der Festhalle Frankfurt geben und knapp 80 weitere im Stadtgebiet, allerdings mit begrenzter Besucherzahl. Teile des Programms werden online übertragen. Die Buchmesse findet vom 14. bis 18. Oktober statt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.