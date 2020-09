Die Frankfurter Buchmesse findet nun doch ausschließlich ohne Aussteller statt.

Aufgrund der wieder zunehmenden Corona-Beschränkungen müsse man auf Stände in den Hallen verzichten, erklärt der Veranstalter. Bislang sollte die Messe vom 14. bis 18. Oktober in eingeschränkter Form auch auf dem Frankfurter Messegelände stattfinden. Jetzt liege der Fokus auf dem virtuellen Angebot und den Veranstaltungen in der Festhalle und in der Stadt, sagte Buchmesse-Chef Boos. Der Deutsche Buchpreis und der Friedenspreis des deutschen Buchhandels sollen wie geplant vergeben werden. Normalerweise zieht die Messe rund 300.000 Besucher und über 7.500 Aussteller aus mehr als 100 Ländern an. Sie gilt als weltgrößte Buchmesse.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.