Frankreich will trotz steigender Corona-Infektionszahlen eine erneute landesweite Ausgangssperre vermeiden.

Premierminister Castex erklärte, derartige Einschränkungen würden die wirtschaftliche und soziale Krise vertiefen und hätten auch menschlich dramatische Folgen. Der Regierungschef räumte jedoch ein, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen langsam steige. Das Krankenhaussystem stehe aber bereit für eine mögliche neue Welle was Betten, Masken, Medikamente und Beatmungsgeräte betreffe. Eine Situation wie im Frühjahr will die Regierung durch regionale Beschränkungen verhindern. Nach Castex Aussage werden 20 Départements der roten Zone zugeordnet, in der eine erhöhte Ansteckungsgefahr herrsche. Zuvor waren lediglich Paris und das Départment Bouches-du-Rhône rot eingestuft. Die neuen Gefahrenzonen liegen vorrangig im Süden des Landes und rund um Paris. Für weite Teile der französischen Mittelmeerküste und den Großraum Paris hatte die Bundesregierung bereits eine Reisewarnung ausgesprochen. in Frankreich hatte es zuletzt mehr als 5.400 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gegeben.