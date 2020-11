Die G20-Staaten beraten heute unter dem Vorsitz von Saudi-Arabien über weitere Schritte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

An der Videokonferenz der führenden Industrienationen und Schwellenländer nimmt auch US-Präsident Trump teil. Dabei soll auch über den Schuldenerlass für die ärmsten Länder der Welt diskutiert werden. Kurz vor der Konferenz hatten EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Ghebreyesus, und Südafrikas Präsident Ramaphosa die Teilnehmer dazu aufgerufen, auf mehrere Milliarden Euro zu verzichten und damit flächendeckende Corona-Impfungen in Entwicklungsländern sicherzustellen. Nur so gebe es einen Weg aus der globalen wirtschaftlichen und humanitären Krise, heißt es in dem Schreiben. Auch UN-Generalsekretär Guterres hatte gestern gemahnt, die Impfstoffe müssten alle erreichen, nicht nur die reichen Länder.



Die Beratungen der G20-Staaten sollen bis morgen andauern.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.