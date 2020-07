Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Kugelmann spricht sich für eine bundeseinheitliche Regelung beim Umgang mit Corona-Gästelisten aus.

Er sagte im Deutschlandfunk, dafür wäre ein Bundesgesetz erforderlich. Bisher gehen die Behörden in den Bundesländern unterschiedlich mit der Frage um, ob die Polizei Zugriff auf solche Listen in Restaurants bekommen darf, um Straftaten aufzuklären. Kugelmann betonte, ein solcher Zugriff müsse immer verhältnismäßig sein und dürfe nur bei schweren Straftaten, nicht aber bei Kleinkriminalität wie Zechprellerei oder bei Delikten wie dem Falschparken erlaubt sein. Am besten wäre es, wenn dafür ein richterlicher Beschluss erforderlich sei.