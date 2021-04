Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben eine Entscheidung über den Umgang mit Zweitimpfungen von Menschen, die bereits einmal mit dem Präparat von Astrazeneca geimpft wurden, vertagt.

Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Abend mit. Nun solle es am Dienstag neue Beratungen unter Einbeziehung der Ständigen Impfkommission (Stiko) geben. Hintergrund ist der Beschluss, den Astrazeneca-Impfstoff nur noch bei über 60-jährigen einzusetzen, weil in seltenen Fällen Hirnthrombosen vor allem bei jüngeren Frauen eingetreten waren. Jüngeren Menschen soll das Vakzin nur noch auf deren Wunsch hin und nach ärztlicher Beratung angeboten werden.



Die Stiko hatte empfohlen, auch bei einer bereits erfolgten Erstimpfung mit Astrazeneca für die Zweitimpfung auf die Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna auszuweichen. Alternativ war im Gespräch, im Einzelfall nach ärztlichem Ermessen eine Zweitimpfung mit Astrazeneca in Arztpraxen zu ermöglichen.



Der Stiko-Vorsitzender Mertens hatte vor den Ministerberatungen diese Empfehlung noch einmal begründet. Das Risiko bei einer großen Zahl von Astrazeneca-Zweitimpfungen in der Altersgruppe unter 60 sei "nicht einschätzbar", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte heute empfohlen, den Einsatz des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca für alle Altersgruppen ab 18 Jahren weiterhin einzusetzen. Wie die EMA in Amsterdam mitteilte, wurde zwar ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Wirkstoff und seltenen Thrombose-Fällen festgestellt. Diese Thrombosen seien vor allem bei Frauen im Alter von unter 60 Jahren innerhalb zwei Wochen nach der Impfung aufgetreten. Spezifische Risikofaktoren seien nach den bisherigen Erkenntnissen nicht bestätigt worden. Die Möglichkeit der Blutgerinnsel soll aber in die Liste der Nebenwirkungen aufgenommen werden.



Die EMA betonte, der Nutzen des Wirkstoffes sei weiterhin höher zu bewerten als die Risiken. Die Behörde empfahl daher keine Einschränkungen für den Einsatz des Mittels von Astrazeneca. Großbritannien legte dagegen fest, nur Menschen ab 30 mit dem Präparat zu impfen.



In mehreren EU-Ländern, darunter Deutschland, wird der Impfstoff meist nur für Menschen ab 60 Jahren verwendet. In Deutschland hat es bisher mehr als 30 Fälle der seltenen Hirnvenenthrombosen nach einer Impfung gegeben.



Bundesgesundheitsminister Spahn und seine Länderkollegen beraten seit dem Nachmittag über die Zweitimpfungen für jüngere Menschen, die bereits mit Astrazeneca geimpft wurden. Die Ständige Impfkommission hatte empfohlen, für die zweite Dosis einen anderen Wirkstoff zu verwenden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 07.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 02.04.)

+ Impfungen: Nun auch in Arztpraxen (Stand: 06.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 30.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.