Am Nachmittag beraten Bund und Länder darüber, wie es nach dem 7. März in der Corona-Pandemie in Deutschland weitergehen soll. Ein erster Entwurf liegt auf dem Tisch. Derweil gibt es aus vielen Bereichen der Gesellschaft Forderungen an das Gipfeltreffen. Die Aufgabe scheint fast unlösbar, und die Sorge vor einem Flickenteppich an Regelungen wächst.

Der Entwurf einer Beschlussvorlage sieht vor, dass der Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März verlängert wird. Hinzu kommen erste Öffnungen und Lockerungen, verteilt auf mehrere Stufen. Der Entwurf ist aber noch nicht mit allen Ländern abgestimmt - wird also sicherlich noch überarbeitet und angepasst. Die Beratungen beginnen um 14 Uhr und dürften sich wieder bis in den Abend ziehen.

Diskussionen über Öffnungsschritte

Unser Hauptstadt-Korrespondent Stephan Detjen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Gegenstand von Diskussionen werde sicherlich die angedachte Öffnung von Einzelhandel, Museen, Zoos und Sport in Kleingruppen sein - gekoppelt an regionale Sieben-Tage-Inzidenzen. Bei dieser Debatte werde es heute wohl um einen Korridor von 35 bis 100 gehen.



Lesetipp: Bund-Länder-Papier - Öffnungen in vier Schritten

Bovenschulte: Öffnungen schon bei Inzidenz unter 100

Auch Bremens Bürgermeister Bovenschulte äußert sich in diese Richtung. Es werde wohl erste Öffnungen bereits bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 geben, sagte Bovenschulte im Deutschlandfunk. Ein Wert von unter 35 sei in den nächsten Wochen voraussichtlich nicht zu erreichen. Wichtig sei, mehr zu testen, damit Infektionsketten unterbrochen würden.



Auch Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff hat klare Vorstellungen: Sein Ziel ist es nach eigenen Worten ebenfalls, weitere Öffnungen auch für den Inzidenz-Bereich von 50 bis 100 durchzusetzen.



Unsere Hauptstadt-Korrespondentin Ann-Kathrin Büüsker betont (Audio-Link), in den Lockdown hineinzugehen, sei einfach gewesen. Geordnet wieder herauszukommen, erweise sich als kompliziertes Unterfangen. Der Handel ächze, Institutionen und Menschen kämen an ihre Belastungsgrenze - und der Druck auf die Politik nehme zu.

Veranstalter brauchen Vorlauf von einem halben Jahr

Besonders betroffen von den Einschränkungen ist die Veranstaltungsbranche. Konzerte und Festivals fallen ebenso aus wie Messen. Die Branche hat sich im Bündnis "Alarmstufe Rot" zusammengeschlossen. Mitbegründer Eichenberger sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), inzwischen befinde sich die Branche seit einem Jahr im Lockdown, und die Novemberhilfen seien noch nicht vollständig ausgezahlt.



Mit Blick auf die Debatte um mögliche Lockerungen forderte Eichenberger eine verlässliche Öffnungsperspektive. Die Branche brauche einen Vorlauf von rund einem halben Jahr. Neben Hygienekonzepten setzte er vor allen Dingen auf Schnelltests. Sie könnten bei Teilnehmenden bereits vor der Anreise und zusätzlich unmittelbar vor der Veranstaltung gemacht werden.

"Sonst gehen in den Innenstädten die Lichter aus"

Auch der Einzelhandelsverband forderte eine klare Öffnungsperspektive. Anderenfalls würden in vielen Innenstädten bald die Lichter ausgehen. Die Landkreise drängten auf eine Öffnung der Geschäfte bereits ab dem kommenden Montag - dort, wo es die Coronalage erlaube.



Der Mittelstand dringt in einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Merkel sogar auf einen Gipfel über einen Ausstieg aus dem Lockdown. "Für viele Mittelständler steht nichts weniger als die eigene Existenz auf dem Spiel", heißt es in dem Schreiben, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten.

Theater und Kinos "gut auf ihr Publikum vorbereitet"

Kulturstaatsministerin Grütters mahnte an, dass die Kultur bei allen Diskussionen von Anfang an mitgedacht werde. Öffnungen dürften nicht einer rein marktwirtschaftlichen Logik folgen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Inzwischen gebe es viele Studien namhafter Experten, die nachwiesen, dass Museen wie auch Theater, Kinos und Konzerthäuser mit ihren modernen Lüftungsanlagen und Hygienekonzepten gut auf ihr Publikum vorbereitet seien.

Karliczek für Priorisierung der Schulen

Bundesbildungsministerin Karliczek forderte eine Priorisierung der Schulen. Sie sagte, der Präsenzunterricht könne nur erweitert werden, wenn in anderen Bereichen mit Vorsicht gelockert werde. "Die Schulen sind derzeit noch weit von einem normalen Betrieb entfernt." Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler werde die Lage immer problematischer, "je länger der Präsenzunterricht ausgesetzt bleibt, der anerkannt die beste Form des Unterrichts ist".

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.