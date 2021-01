Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, hat kreative Lösungen für den Schulunterricht in der Corona-Pandemie gefordert.

Warum sollten geschlossene Museen und leere Theatersäle nicht für den Unterricht genutzt werden, fragte sie in einem Interview der Funke Mediengruppe. Warum hole man nicht das Technische Hilfswerk und Messebauer in die Schulen, um Luftfilter einzubauen. Göring-Eckardt schlug vor, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihre interaktiven Bildungsangebote ausbauen. Ganz normaler Unterricht werde an vielen Orten noch lange nicht möglich sein. Daher brauche man andere, kreative Lösungen, betonte die Grünen-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.