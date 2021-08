Wegen steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Kreta und weitere griechische Urlaubsinseln wie Rhodos, Kos oder Mykonos als Hochrisikogebiete ein.

Die Regelung gilt seit heute. Einreisende nach Deutschland, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen damit für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Nach Schätzungen des Deutschen Reiseverbands sind derzeit etwa 150.000 Bundesbürger in Griechenland unterwegs. Hinzu kommt eine unbekannte Anzahl an Individualreisenden. Das Land zählt zu den beliebtesten Zielen rund ums Mittelmeer.

