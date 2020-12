Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech hat in Großbritannien eine Notfallzulassung für seinen gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff erhalten. Nach Angaben der beiden Firmen erteilte die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel eine entsprechende Genehmigung.

Damit bekommen die Briten früher grünes Licht für einen Corona-Impfstoff als die Europäische Union und die USA. Zudem ist es die erste Zulassung für das Vakzin BNT162b2 weltweit. Die ersten Lieferungen sollen schon in wenigen Tagen in Großbritannien eintreffen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur will noch in diesem Monat über eine Zulassungsempfehlung für den Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden.



Umfangreiche Testreihen haben nach Angaben der Unternehmen eine Wirksamkeit von 95 Prozent vor der Krankheit Covid-19 ergeben. Das Vakzin soll zudem keine ernsthaften Nebenwirkungen haben.

