Die Co-Vorsitzende der Grünen, Baerbock, hat eine Bildungsoffensive für die Kinder gefordert.

Der Bundesregierung warf sie im Deutschlandfunk schwere Versäumnisse beim Corona-Schutz in den Schulen vor. Seit einem Jahr hätte die Politik eine absolute Priorität darauf setzen müssen, sagte Baerbock. Dazu hätten Filteranlagen in den Schulen und die Bereitstellung von Schnelltests zur Selbstanwendung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gehört.



Seit heute gibt es wieder mehr Präsenzunterricht und -prüfungen an den Schulen. Je nach Bundesland ist dies unterschiedlich geregelt. In den meisten Bundesländern werden zudem einzelne Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert. Demnach dürfen sich wieder fünf Menschen aus zweiHaushalten treffen. Darüber hinaus darf der Einzelhandel - abhängig von der jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenz - Termine vergeben oder für eine begrenzte Zahl von Kunden öffnen. Ähnliche Regeln gelten für die Öffnung von Museen und Galerien sowie für Anbieter sogenannter körpernaher Dienstleistungen wie Massagen und Kosmetik.

@DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.