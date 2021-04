Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, sieht die Corona-Krise als Belastungsprobe.

Die Pandemie sei in allen freiheitlichen Ordnungen ein Stresstest für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, auch in Deutschland, sagte Harbarth den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zugleich erklärte er, dass sich die Bekämpfung des Coronavirus in den Bahnen des Rechts vollziehe. Die Justiz komme ihrer Aufgabe uneingeschränkt nach. Er halte nichts von alarmistischen Abgesängen auf den Rechtsstaat, betonte der Verfassungsgerichtspräsident. Er wies darauf hin, dass zur Pandemiebekämpfung - etwa bei der digitalen Kontaktnachverfolgung - auch der Datenschutz eingeschränkt werden könnte. Dieser habe einen hohen Stellenwert, sei der Abwägung mit kollidierenden Verfassungsgütern aber nicht entzogen. Das Grundgesetz - so Harbarth weiter - kenne jedenfalls keinen uneingeschränkten Vorrang des Datenschutzes vor dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.

