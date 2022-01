Lockdown in der Siegener Innenstadt im vergangenen März. (IMAGO / Rene Traut)

So groß sei der Wertschöpfungsausfall, heißt es in einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, aus der die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Ein Großteil davon gehe auf Ausfälle beim privaten Konsum zurück, unter anderem wegen der Lockdown-Maßnahmen. Weiter schreibt das IW, erst mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren könnten die Wertschöpfungs- und Einkommenslücken Stück für Stück wieder geschlossen werden.

