Der niedersächsische Hausärzteverband appelliert an den Bund, mehr Flexibilität bei der Auslieferung von Corona-Impfstoffen an die Praxen zu ermöglichen.

Dies sollte nicht mehr in einem starren Korridor erfolgen, sondern müsse situativ am Folgetag möglich sein, heißt es in einer Erklärung des Verbandsvorsitzenden Berndt. Eine Hausarztpraxis müsse bisher sämtliche Corona-Impfungen weit im Voraus planen, da zwischen Bestellung und Lieferung mindestens zwei Wochen lägen.



Die Nachfrage in den Praxen könne jedoch sprunghaft steigen, etwa wegen der Auffrischungsimpfungen, erklärte Berndt. Dies führe bei der gültigen Frist teils zu sehr hohem Beratungsbedarf bei den Praxisteams. Generell gebe es genug Impfdosen in den Lagern, daher sei diese Frist nicht nachvollziehbar.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.