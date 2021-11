Novemberwetter: Eiskalt und es gießt. Da reicht die Regenjacke nicht mehr, da muss der Schirm aufgespannt werden und einen dicken Pullover braucht es auch. Ganz ähnlich ist es mit dem anstehenden Coronawinter. Draußen wird es ungemütlich, alles verlagert sich in Innenräume. Ideale Bedingen für ein Virus. Mit den Impfungen allein ist das nicht zu überstehen.

(dpa/Monika Skolimowska)Coronavirus - Aktuelle Zahlen und Entwicklungen

Wie entwickeln sich die Neuinfektionen und die 7-Tage-Inzidenz, wie verbreitet sind die verschiedenen Mutationen des Coronavirus und wie ist der Fortschritt der Impfungen in Deutschland – ein Überblick über zentrale Statistiken.

Keine Frage: Die Impfungen tun ihren Teil. Leider können sie - anders als erhofft - die Ausbreitung von Delta nur verlangsamen, nicht stoppen. Wegen der Impfdurchbrüche und vor allem wegen der immer noch zu vielen Ungeimpften ist die Inzidenz aktuell höher als vor einem Jahr. Aber der entscheidende Wert, die Sterblichkeit, die liegt deutlich niedriger. Danke an alle Geimpften.

Der Impf-Schutzschirm alleine reicht nicht aus

Da könnte man sich zurücklehnen und sagen: So schlimm wird es ja nicht. Aber diese Haltung hat ihren Preis und den werden die Heimbewohner zahlen. Gerade gab es in einem Altenheim am Brandenburger Werbellinsee einen Coronaausbruch, zwölf Bewohner verstarben. Das Robert Koch Institut meldet, das auch deutschlandweit Ausbrüche in Heimen häufiger werden. Wie gesagt, so dramatisch wie vor einem Jahr ist es nicht. Aber gestern sind wieder 156 Menschen an und mit Corona gestorben.

Akzeptabel? Jedenfalls drängt sich der Eindruck auf: Der Impf-Schutzschirm alleine reicht nicht aus. Es braucht auch den Pullover oder in diesem Fall die 3G-Regeln, die Masken, den Abstand.

Einige Bundesländer verschärfen schon wieder die Bestimmungen – gut so und mehr davon. Denn mal ehrlich, die meisten Einschränkungen belasten im Alltag kaum. In der Summe können sie aber viel bewirken. Das zeigt sich im Übrigen schon am leichten Rückgang des R-Werts, eine infizierte Person steckt wieder etwas weniger andere Menschen an. Im Schnitt sind die Leute also vernünftig und deshalb vorsichtig, und das schon bevor die Politik reagiert.

Regeln müssen durchgesetzt werden

Aber eine Minderheit macht nicht mit. Deshalb reichen die Regeln alleine nicht aus. Sie müssen durchgesetzt werden. "2G-Restaurant" steht an vielen Kneipen. Klingt gut. Beeindruckt das Virus aber nicht, wenn niemand nach dem Impfzertifikat fragt. Oder in der Berliner U-Bahn: FFP2 ist Vorschrift, aber viele begnügen sich mit der OP-Maske. Hier könnten Ordnungsamt und Polizei viel bewirken.

Im Privaten könnten Schnelltests wieder eine Rolle spielen, bevor man Freunde trifft. Aber klar: das soll jeder für sich entscheiden. Pullover und Jacke und Schirm. Im November ist das selbstverständlich. So selbstverständlich sollte geimpft plus getestet werden. Von daher: Zeit, die Bürgertests wieder kostenlos bereitzustellen. Keine Maßnahme für sich wirkt Wunder, auch die Impfung nicht, aber mit der Kombination wird sich der Winter trotz Corona genießen lassen. Dann hoffentlich mit Schnee statt mit Regen.