Hessen will die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz künftig getrennt nach geimpften und ungeimpften Menschen ausweisen.

Landesgesundheitsminister Klose sagte in Wiesbaden, die Differenz sei groß und belege eindrücklich, wie wirksam eine Impfung gegen Corona sei. Bezogen auf die Altersgruppe ab zwölf Jahren liege die Inzidenz in der Gruppe der gar nicht oder unvollständig Geimpften bei 262,3 pro 100.000 Einwohner. Bei den vollständig geimpften Menschen betrage der Wert 12,7. Laut Robert Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen insgesamt bei derzeit 103,7.

