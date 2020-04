Russland unterstützt die USA im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurde ein Flugzeug mit Hilfsgütern in die Vereinigten Staaten geschickt. An Bord der Militärmaschine seien medizinische Ausrüstung und Schutzmasken. Präsident Putin und sein US-Kollege Trump hätten sich in einem Telefonat auf die Unterstützungsmaßnahmen verständigt, hieß es.



In den USA spitzt sich die Corona-Krise weiter zu. Dort liegt die Zahl der bestätigten Infektionen nach Angaben der John-Hopkins-Universität bei fast 190.000, die Zahl der Toten bei mehr als 4.000.