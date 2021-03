Wegen Betrugsverdachts sind die Abschlagszahlungen der Corona-Staatshilfen für Unternehmen vorübergehend gestoppt worden. Das Wirtschaftsministerium sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine konkreten Angaben. Zuerst hatte "Business Insider" über den Verdacht berichtet und von Millionenbetrug gesprochen.

Auf einer Internetseite zu den unterschiedlichen Coronahilfen teilten Wirtschafts- und Finanzministerium mit, es bestehe in einigen Fällen der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen worden seien. Wörtlich heißt es: "Schade, dass hier versucht wird, die Not unserer Unternehmen in der Coronakrise auszunutzen und sich die von vielen dringend benötigte staatliche Hilfe zu ergaunern."

Betroffen sind November- und Dezemberhilfen

Die Abschlagszahlungen werden nun geprüft und daher kurzfristig angehalten: "Sie stehen in Kürze wieder zur Verfügung". Die Staatsanwaltschaft ist demnach eingeschaltet und hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Betroffen sind Überweisungen für die November- und Dezemberhilfen sowie für die Überbrückungshilfe III. Erstere sind Umsatzentschädigungen für zwangsweise geschlossene Unternehmen, letztere Zuschüsse zu den Fixkosten. Viele Hilfen können nur von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten beantragt werden.



Nach Informationen von "Business Insider" sollen sich Unbekannte mit falschen Identitäten beim Wirtschaftsministerium als prüfende Dritte registriert und dann für echte Unternehmen Hilfen beantragt haben. Das Geld sei jedoch nicht dorthin geflossen, sondern auf Konten der Betrüger.

