Deutschlandfunk Kultur-Recherche

Kunstmessen wie hier die Art Cologne konnten Corona-Fördermittel beantragen. (imago / NurPhoto / Ying Tang)

Das zeigen Recherchen von Deutschlandfunk Kultur. Demnach bezogen Messen und Galerien mehrfach Gelder aus verschiedenen Förderprogrammen im Rahmen des Hilfspakets "Neustart Kultur”. Galerien konnten so Summen im fünf- bis sechsstelligen Bereich einwerben. Der tatsächliche Bedarf wurde nicht überprüft.

Das Corona-Hilfspaket "Neustart Kultur" umfasst insgesamt etwa zwei Milliarden Euro. Davon flossen mehr als 100 Millionen Euro in den Bereich der bildenden Kunst, wie die Erhebungen von Deutschlandfunk Kultur zeigen. Vermutlich mehr als 30 Prozent dieser Gelder gingen an Kunstmessen und Galerien, also an Unternehmen des kommerziellen Kunstmarkts.

Fragen nach einer gerechten Verteilung stellen sich nach den Recherchen auch bei der Künstlerförderung: So erhielten einzelne Künstlerinnen und Künstler mehrfach Stipendien, während tausende andere leer ausgingen. Diese Stipendien wurden nach künstlerischer Exzellenz vergeben und nicht nach Bedürftigkeit.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.