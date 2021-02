Die Opposition im Bundestag hat die Ergebnisse des Wirtschaftsgipfels zur Corona-Krise kritisiert. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt sagte, das Treffen zwischen Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Vertretern der Wirtschaft sei im Ergebnis enttäuschend gewesen. Das Chaos gehe in die Verlängerung. Bundeswirtschaftsminister Altmaier kündigte eine Öffnungsstrategie an.

FDP-Fraktionsvize Theurer erklärte, Altmaier hätte längst ein Konzept für eine Öffnungsperspektive für die Wirtschaft vorlegen können, anstatt dies heute nur anzukündigen. Das gleiche gelte für einen Härtefallfonds. Kritik kam auch von dem Linken-Politiker Ernst sowie von AfD-Fraktionschefin Weidel.

Tourismusverband: "Auf Dauer zu wenig"

Die Wirtschaftsverbände forderten weitere Korrekturen bei den Hilfszahlungen. Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft erklärte, die Hilfen linderten zwar die massiven Folgen der Krise, auf Dauer seien sie aber zu wenig, um die Unternehmen zu retten. Der Handelsverband Deutschland appellierte an die Regierung, die Ungleichbehandlung von Handel und Gastronomie zu beenden.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Vertreter der Wirtschaft wollen bis zu den nächsten Beratungen von Bund und Ländern Anfang März Empfehlungen für eine Öffnungsstrategie erarbeiten. Das kündigte der CDU-Politiker nach der Videokonferenz mit mehr als 40 Verbänden an. Die Verbände hätten nachvollziehbar beklagt, dass die Ungewissheit in der Corona-Krise mit das Schwierigste für die Unternehmen sei.



Der Bundesverband der Deutschen Industrie legte ein 20-Punkte-Papier vor, das Wege für eine dauerhafte Eindämmung der Corona-Pandemie und einen Stufenplan für Öffnungen aufzeigen soll. Es enthält Anregungen zu den Themen Wirtschaftsstandort, Planbarkeit sowie Test- und Impfstoffstrategie. Der Lockdown mit der Schließung etwa der Gastronomie und vielen Einzelhandelsgeschäften war zuletzt noch einmal bis zum 7. März verlängert worden.

Neue Hilfen angekündigt

Altmaier kündigte auch Unterstützung für Solo-Selbstständige an, die von der Krise hart getroffen wurden. Sie können jetzt nach seinen Angaben einen einmaligen Zuschuss von bis zu 7.500 Euro erhalten. Das Antragsportal dafür sei heute freigeschaltet worden. Berechtigt sind Solo-Selbstständige, deren wirtschaftliche Tätigkeit im Förderzeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni dieses Jahres coronabedingt eingeschränkt ist. Zudem soll es einen Fonds für Härtefälle geben und künftig auch große Konzerne Überbrückungshilfen bekommen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.