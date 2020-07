Beim EU-Gipfel in Brüssel zeichnet sich auch am dritten Verhandlungstag noch keine Lösung im Streit über die Corona-Hilfen ab.

Um Bewegung in die Debatte zu bringen, hatten sich heute Vormittag EU-Ratspräsident Michel, Kommissionspräsidentin von der Leyen, Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron zusammengesetzt. Merkel erklärte, es könne sein, dass es heute noch nicht zu einem Ergebnis komme. Es gebe viel guten Willen, aber es gebe auch eine Vielzahl zu lösender Probleme. Die Kanzlerin betonte, verschiedene Themen wie die Größe des Aufbaufonds, die Art der Steuerung und auch die Fragen der Rechtsstaatlichkeit seien gut aufgearbeitet. Ob es zu einer Lösung komme, könne sie aber nach wie vor nicht sagen.

"Gutes Zeichen"

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Lambsdorff, sagte im Deutschlandfunk, es sei ein gutes Zeichen, dass die Beratungen noch andauerten. Eine schnelle Einigung sei ohnehin nicht zu erwarten gewesen. Bei den Corona-Hilfen sowie beim EU-Haushalt müssten viele Details noch ausgearbeitet werden. Der Gesprächsbedarf sei dadurch natürlich hoch.

Widerstand von den "Sparsamen Vier"

Weiterhin sind viele Aspekte des geplanten 750 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds umstritten. Widerstand kommt von den so genannten Sparsamen Vier - Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden, denen sich inzwischen auch Finnland angeschlossen hat. Sie wollen durchsetzen, dass von der Pandemie besonders betroffene Staaten weniger Zuschüsse erhalten, sondern stattdessen mehr Kredite, die zurückgezahlt werden müssen.



EU-Ratspräsident Michels hatte den Betrag in einem ersten Kompromissvorschlag bereits auf 450 Milliarden Euro gesenkt und im Gegenzug den Anteil der Kredite erhöht, so dass es bei dem Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro blieb. Die "sparsamen" Länder forderten aber weiter Senkungen. Ein Versuch von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron, mit diesen Staaten einen Kompromiss auszuloten, ist Korrespondentenberichten zufolge in der Nacht gescheitert.

Ungarn und Polen stört Rechtsstaatsklausel

Streit gibt es auch über die Frage, wer über die Auszahlung entscheidet und welche Bedingungen für einen Geldfluss erfüllt sein müssen. Zudem lehnen es Ungarn und Polen ab, die Verteilung der Gelder an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen.

