Vor der Ministerpräsidentenkonferenz hat der saarländische Regierungschef Hans ein Ende des Streits über die Finanzierung der Corona-Hilfen gefordert.

Statt gegenseitiger Schuldzuweisungen sollten Bund und Länder gemeinsam dafür sorgen, dass man möglichst gut über die schwierigen Wintermonate der Pandemie komme, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Die Länder würden ihrer finanziellen Verantwortung in der Corona-Krise gerecht. Allein das Saarland habe einen Nachtragshaushalt mit 2,1 Milliarden Euro an coronabedingten Sonderausgaben auf den Weg gebracht, betonte Hans.



Unionsfraktionschef Brinkhaus hatte in der vergangenen Woche im Bundestag die Aufteilung der Corona-Kosten zwischen Bund und Ländern kritisiert und erklärt, die Länder sollten sich finanziell stärker einbringen.



An der digitalen Ministerpräsidentenkonferenz heute Nachmittag nimmt auch Bundeskanzlerin Merkel teil. Neben der Corona-Pandemie soll es um die Themen Digitalisierung, Energiewende und die Ganztagsbetreuung in Grundschulen gehen.

