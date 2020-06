Das von der Großen Koalition beschlossene Konjunkturpaket stößt bei der Opposition und Sozialverbänden auf Kritik.

Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands "Der Paritätische", Schneider, erklärte auf Twitter, es sei unfassbar, dass das Wort "Pflege" in der gesamten Vereinbarung nicht vorkomme. In dem Paket sei viel gutes drin, aber auch für arme Menschen ohne Kinder habe der Staat keinen Cent über. Der Linken-Haushaltspolitiker Perli kritisierte, es gebe keinen neuen Mittel für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Die für diesen Bereich vorgesehenen 2,5 Milliarden Euro glichen lediglich einen Teil der Corona-Verluste von etwa sieben Milliarden aus. FDP-Fraktionsvize Theurer bezeichnete das Konjunkturpaket als "wildes Sammelsurium" an sehr teuren und ineffizienten Vorschlägen. Zu begrüßen sei die Senkung der Mehrwertsteuer.



Der Deutsche Städtetag zeigte sich zufrieden. Es handele sich um beeindruckende Maßnahmen und man könne sich nicht beschweren, sagte der Präsident des Städtetages, Jung, im Deutschlandfunk.



Um die Folgen der Coronakrise abzumildern, werden Kommunen vom Bund künftig stärker finanziell unterstützt. Die mittelständische Wirtschaft und Soloselbständige erhalten Überbrückungshilfen. Die Mehrwertsteuer sinkt ab Juli vorübergehend auf 16 Prozent. Familien bekommen eine einmalige Sonderzahlung von 300 Euro pro Kind.

