Deutschland hat eine erste Tranche aus dem europäischen Corona-Hilfsfonds erhalten.

Die Europäische Kommission überwies 2,25 Milliarden Euro an die Bundesrepublik, wie eine Sprecherin in Brüssel mitteilte. Das entspricht neun Prozent der gesamten Hilfen von rund 25,6 Milliarden Euro, die Deutschland aus dem Fonds bekommen soll.



Voraussetzung für die Gelder ist, dass sie vor allem in die staatliche Modernisierung investiert werden. Dazu mussten die EU-Länder der Kommission konkrete Pläne vorlegen. In Deutschland soll das Geld unter anderem für die Förderung klimafreundlicher Wasserstofftechnologie, digitale öffentliche Dienstleistungen sowie für die Modernisierung und Digitalisierung von Krankenhäusern ausgegeben werden.



Insgesamt sieht das EU-Programm Hilfen in Höhe von insgesamt 800 Milliarden Euro vor. Finanziert wird es über Schulden, die bis zum Jahr 2058 gemeinsam getilgt werden sollen. Bislang haben neun EU-Staaten erste Gelder erhalten.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.