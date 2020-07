Der EU-Sondergipfel zu den Corona-Hilfen wird verlängert. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel wurde am späten Abend zunächst unterbrochen und soll heute fortgesetzt werden, wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Michel mitteilte. Eigentlich hätte er gestern zu Ende gehen sollen.

Die 27 Staats- und Regierungschefs suchen seit Freitagvormittag nach einem Kompromiss für einen 750 Milliarden Euro schweren Fonds zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sowie für den nächsten mehrjährigen Gemeinschaftshaushalt. Zusammen hat das Finanzpaket ein Volumen von 1,8 Billionen Euro.



Besonders hart in den Verhandlungen über den Corona-Hilfsfonds zeigen sich die "sparsamen Vier" - Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande - zusammen mit Finnland. Die Länder wollen eine deutliche Senkung des Anteils der Zuschüsse in dem Paket, die ursprünglich bei 500 Milliarden Euro liegen sollten.



EU-Ratspräsident Charles Michels hatte den Betrag in einem ersten Kompromissvorschlag bereits auf 450 Milliarden Euro gesenkt und im Gegenzug den Anteil der Kredite erhöht, so dass es bei dem Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro blieb. Die "sparsamen" Länder forderten aber weiter Senkungen. Hoch umstritten sind auch die Auszahlungsmodalitäten und die an die Gelder geknüpften Bedingungen.