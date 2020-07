Das Europäische Parlament befasst sich heute mit dem vom EU-Gipfel verabschiedeten Finanzpaket über insgesamt 1,8 Billionen Euro.

Vor Beginn der Debatte in Brüssel erläutern EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen dem Plenum die Vereinbarungen des Gipfels. Nach der Aussprache wollen die Abgeordneten dann eine Entschließung mit ihren Forderungen verabschieden. Dazu haben Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und Linke einen gemeinsamen Resolutionsentwurf verfasst. Darin werden unter anderem zu niedrige Corona-Hilfen etwa im Bereich Forschung und Gesundheit kritisiert. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion, der CSU-Politiker Weber, sagte der Zeitung "Die Welt", das Parlament werde den Gipfelbeschlüssen in der vorliegenden Form nicht zustimmen können. Er kritisierte insbesondere, dass ein Großteil der Corona-Hilfsgelder nicht projektgebunden vergeben werde, sondern direkt in die nationalen Haushalte der Mitgliedsstaaten fließe.



Für die Hilfen in Höhe von 750 Milliarden Euro zur Bewältigung der Pandemiefolgen und den EU-Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre in Höhe von rund 1,1 Billionen Euro ist die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich.