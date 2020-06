Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Weber, hat die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem raschen Kompromiss über den Corona-Hilfsplan aufgerufen.

Man müsse vor der Sommerpause eine Einigung haben, sagte Weber dem "Straubinger Tagblatt". Er gehe davon aus, dass man im Juli wieder einen Gipfel haben werde, bei dem sich die Regierungschefs persönlich in Brüssel treffen würden. Die Frage, ob man jetzt in eine große Krise schlittere oder ob man durchstarte, müsse in Wochenfrist entschieden werden und könne nicht auf Monate vertagt werden, betonte der CSU-Politiker.



Ein Videogipfel der Staats- und Regierungschefs war am Nachmittag ohne eine Einigung über den Milliardenplan zu Ende gegangen. Die EU-Kommission schlägt einen schuldenfinanzierten Konjunktur- und Investitionsplan im Umfang von 750 Milliarden Euro vor. Mehrere Mitgliedsländer, darunter Österreich und die Niederlande, fordern, dass die Hilfen als Kredite und nicht als direkte Zuschüsse vergeben werden.